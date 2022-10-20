موسكو تندد بالضغط الغربي على إيران بشأن الطائرات المسيرة

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بـالضغط الذي تمارسه واشنطن والاتحاد الأوروبي على طهران، بعدما وافقت الدول الأعضاء في التكتل على فرض عقوبات على إيران، بسبب طائراتها المسيرة التي يُتهم الجيش الروسي "باستخدامها" في أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "كل ما يتم القيام به حاليا مرهون بهدف واحد: (الضغط) على هذا البلد. وواشنطن تحشد لذلك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لدعم موقفها، إنه أمر واضح".

وفي وقت سابق اليوم، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ناقشوا مسألة ما تردد عن نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في مجلس الأمن، يوم الأربعاء".

وأضاف برايس في بيان: "عبرنا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة من إيران. لدينا أدلة كبيرة الآن على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد اتفقت على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".

ونفت موسكو وطهران في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا، إيرانية الصنع، كما تتهمهما بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون.