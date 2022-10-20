البحرية الامريكية تحذر: الصين ستغزو تايوان في هذا التاريخ

حذر قائد البحرية الأمريكية، الأدميرال مايك جيلداي، اليوم الخميس، من أن الجيش الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا لاحتمال "غزو صيني لتايوان" قبل عام 2024.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، الأدميرال مايك جيلداي قوله، إن "على الولايات المتحدة أن تفكر في أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان في وقت أقرب بكثير حتى من التحذيرات الأكثر تشاؤمًا".

وأضافت أن "الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول موعد غزو الصين ل‍تايوان، احتدم منذ أن أخبر الأدميرال فيليب ديفيدسون، رئيس قيادة المحيطين الهندي والهادئ، الكونغرس العام الماضي، أن الجيش الصيني يمكن أن يتخذ إجراءً ضد تايوان قبل عام 2027. وقد تم التقليل جزئيًا من أهمية تحذير ديفيدسون في كل مرة، لكن المسؤولين كثفوا تحذيراتهم خلال العام الماضي".

وجاءت تعليقات جيلداي بعد يومين من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن "الصين مصممة على متابعة إعادة التوحيد على جدول زمني أسرع بكثير، بعد أن قررت أن الوضع الراهن لم يعد مقبولًا".

وتؤكد الصين أنها "صاحبة السيادة على تايوان وأنها تابعة لها"، محذرةً واشنطن من "تشجيع القوى المؤيدة للاستقلال فيها".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الصين "بتسريع خططها للاستيلاء على تايوان"، وأن هناك "تغييرًا في النهج الصيني تجاه تايوان في السنوات الأخيرة".

وأشار بلينكين، إلى أن "الصين قد تكون على استعداد لاستخدام وسائل قسرية، وهو احتمال ستنتج عنه توترات هائلة".