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روسيا تكشف طريقة انهيار الجيش الأوكراني بـ"غضون شهر"


اعتبر الأستاذ في قسم السياسة العالمية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، فلاديمير باتيوك، اليوم الأربعاء، أن توقف الولايات المتحدة عن تقديم مساعدة غير محدودة لكييف، سيكون قاتلا للقوات الأوكرانية.

وقال باتيوك، وفقاً لـ "سبوتنيك": "تخفيض المساعدات العسكرية ل‍أوكرانيا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على قواتها".

وأضاف أن "هناك تقديرات في الولايات المتحدة بأنه إذا توقفت مثل هذه المساعدة من الغرب، فإن القوات الأوكرانية ستنهار في غضون شهر وربما أقل".

وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارتي، قد حذر في وقت سابق، من أنه في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية، فإنهم سيتوقفون عن تقديم مساعدات غير محدودة ل‍أوكرانيا.

ووفقا للخبير فإن "هذا المثال الأمريكي يمكن أن يكون معدياً لشركاء وحلفاء الولايات المتحدة، الذين يشتكون فعلياً من صعوبات هذا الدعم غير المحدود ل‍أوكرانيا".

ولفت الخبير إلى أن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة جداً، للحصول على الأغلبية في مجلس النواب ب‍الكونغرس.

يذكر أن الانتخابات النصفية الأمريكية تجري في منتصف كل ولاية رئاسية ( 4 سنوات)، حيث يجري خلالها التصويت على جميع أعضاء مجلس النواب (الكونغرس) لدورة انتخابية مدتها سنتين، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من حكام الولايات والمجالس المحلية والقضاة.

وتكمن أهمية هذه الانتخابات، في كونها اختبارا للرئيس في منتصف ولايته الرئاسية مع قرب توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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