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أميركا تتخذ اجراءات جديدة لوضع حد اقصى لسعر النفط الروسي


كشف مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات الجديدة التي ستتخذها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة تواصلت مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لطمأنتهم بأنه لن يتم فرض تلك القيود عليهم".

وأعلنت أوبك +، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا لتحقيق التوازن في الأسواق وتهدئة التقلبات.

وقالت السعودية إن الخفض الحقيقي سيكون على الأرجح مليون برميل يوميا تقريبا، إذ يواجه عدة أعضاء في أوبك صعوبات في الوفاء بأهداف الإنتاج الحالية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن فرض حد أقصى للأسعار، المقرر في الخامس من ديسمبر، "يستهدف بشكل خاص الغزو الروسي ل‍أوكرانيا، ولن يتم تكراره مع منتجين آخرين".

وأضاف، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "العقوبات الجديدة أيضا لا تشكل بداية تشكيل تكتل للمشترين في مواجهة تأثير سياسات أوبك على سوق النفط".

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