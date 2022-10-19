إيران تعتزم فرض عقوبات على الغرب

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم فرض عقوبات على الغرب، ستعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة.

وقال عبد اللهيان، إنه" سيتم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا على قائمة العقوبات، مستنكرا خلال تفقده لمركز مرضى انحلال البشرة الفقاعي، العقوبات الغربية التي تشمل المواد الطبية والأدوية، بما في ذلك الضمادات التي يحتاجها الأطفال المصابين بانحلال البشرة".

واضاف: "يوجد 1300 من مرضى تحلل البشرة الفقاعي في إيران، وحكومة السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى... أعلن الغرب مرارا وتكرارا أن العقوبات لا تشمل المرضى والأدوية، بينما نرى عكس ذلك على أرض الواقع".

وأوضح عبد اللهيان: "العقوبات الأحادية تحولت إلى أداة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان. بعض الأطراف الخارجية تذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني، وتطرح ادعاءات بشأن حقوق الإنسان، بهدف إثارة الفوضى في إيران".