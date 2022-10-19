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سماحة السيد الخامنئي : من كان يشكك بالمسيرات الإيرانية يحذر الآن من خطورتها


قال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، إن "الذين كانوا يقولون إن صور المسيرات والصواريخ الإيرانية معدلة بالفوتوشوب، يقولون الآن إنها خطرة للغاية".

وأوضح سماحته، خلال استقباله النخب العلمية، إنهم "يريدون محاسبة إيران بسبب بيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك"، في إشارة إلى تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين غربيين تزعم إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن تلك المزاعم غير صحيحة. وقال إن تلك المزاعم مبنية على معلومات كاذبة وافتراضات متحيزة، وهي جزء من حملة سياسية معادية من جانب المؤسسات الإعلامية في الدول المعادية لإيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها.

من جانبه، قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن 22 دولة أبدت رغبتها في شراء الطائرات المسيّرة من إيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة ألقاها صفوي أمام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا"، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في إيران، وتركيز القوات المسلحة على استخدام العلوم والتكنولوجيا، وإنجازاتها في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتعاظم القوة الرادعة للبلاد.

واستشهد اللواء الإيراني بالعمليات الصاروخية والمدفعية التي نفذتها القوة البرية بالحرس الثوري في إقليم كردستان العراق، موضحا أنه تم رصد وتوثيق مشاهد هذه العمليات مباشرة باستخدام الطائرات المسيرة المنتجة محليا.

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