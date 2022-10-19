الحرس الثوري يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية

وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، تحذيرا إلى المملكة العربية السعودية، قائلا: "اكبحوا جماح وسائل إعلامكم، وإلا فإن أثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سلامي قوله: "لدي نصيحة لنظام آل سعود، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا... احذر، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن أثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".

وأضاف: لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الاعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف".