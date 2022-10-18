الخارجية الروسية: روسيا لم تهدد كييف ولا تهددها بأسلحة نووية

صرح نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف، أن موسكو لم تهدد كييف ولا تهددها بأسلحة نووية.

وقال: "روسيا لم تهدد أوكرانيا بالأسلحة النووية ولم تهددها. وفي الوقت نفسه، أثارت تصريحات كييف حول إمكانية مراجعة الوضع غير النووي لأوكرانيا، والتي قد تعني محاولة حيازة أسلحة نووية على حساب نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، جدية مع الأخذ في الاعتبار تصريحات كييف الأخيرة حول حاجة دول الناتو إلى توجيه ضربات نووية وقائية لروسيا، فإن هذا غير مقبول بشكل مزدوج وغير مقبول بشكل قاطع".