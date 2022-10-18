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لافروف: لا معنى للحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي السابق لدى الغرب


أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنه لا معنى للحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي السابق في دول الغرب.

وأكد لافروف أن الدبلوماسيين الروس يعملون في الدول الغربية في ظروف يصعب وصفها بالبشرية. واعتبر أن العالم يمر الآن بمنعطف، مشيرا إلى أن هذه الفترة ستكون طويلة.

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لافروف: لا معنى للحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي السابق لدى الغرب
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