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بلينكن : ان لم تتصد امريكا في اوكرانيا فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات في مناطق أخرى من العالم


حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أنه إن لم تتصد الولايات المتحدة في أوكرانيا الآن، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات في مناطق أخرى من العالم.

واعتبر بلينكن في كلمة، أدلى بها في جامعة ستانفورد الأمريكية، يوم الاثنين، أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر، وأن دولا أخرى، ليس فقط في أوروبا "ستأخذ درسا من ذلك".

وأضاف أن "ذلك سيؤدي إلى نزاعات في مناطق أخرى من العالم".

وأكد على "ضرورة احترام وحدة أراضي الدول"، و"عدم تغيير حدودها بالقوة"، مضيفا أن "هذا ما نحاول عرضه في أوكرانيا".

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بلينكن : ان لم تتصد امريكا في اوكرانيا فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات في مناطق أخرى من العالم
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