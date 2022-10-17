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الحرس الثوري: التواجد المشؤوم لإسرائيل في المنطقة تهديد لكل الشعوب


صرح نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي أكبر بورجمشيديان، اليوم الاحد، أن تواجد إسرائيل في المنطقة تهديد جاد.

وفي تصريح له في حشد من قادة فيلق "عاشوراء" للحرس الثوري، نقلته وكالة فارس الايرانية قال العميد بورجمشيديان "في حال إرساء تعاون وثيق بين القوات المسلحة لدول المنطقة، يمكن توفير الأرضية للدبلوماسية والأمن في المنطقة".

وأضاف أن مناورة "إيران المقتدرة" تجري في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بالتعاون بين الجيش والحرس الثوري تعد أحد التدريبات والتمارين الجادة للقوة البرية للحرس الثوري".

واوضح: "إننا نجري تدريبات مختلفة كل عام، وأن أهمية منطقة أرس (شمال غرب) كواحدة من النقاط الحدودية تزيد من أهمية هذه المناورات".

وأكد على أن استقرار الحدود الشمالية الغربية وحدود أرس مهم للغاية بالنسبة لإيران.

وصرح المسؤول الإيراني بأن "أذربيجان وأرمينيا لا تشكلان تهديدا للجمهورية الإيرانية، لكن بعض الأحداث التي تقع هناك تشكل تهديدا".

واعتبر العميد بورجمشيديان أن "التواجد المشؤوم ل‍إسرائيل في منطقة القوقاز تهديد لكل شعوب المنطقة، حيث صرح بأنه لا ينبغي أن نتجاهل هذه القضية ببساطة".

وأكد نائب الشؤون التنسيقية للقوة البرية للحرس الثوري "ضرورة عدم تغيير حدود هذه المنطقة قائلا "إن جزءا كبيرا من اقتصاد الجمهورية الإسلامية الايرانية يأتي من هذا الممر ولا يمكننا أن نغفل عن التهديدات".

وأشار إلى أن "التواجد الأجنبي في هذه المنطقة أمر غير مقبول"، مضيفا: "إذا كنا غير مبالين فسوف يجلبون انعدام الأمن إلى هذه المنطقة".

وشدد العميد بورجمشيديان على أن "الخلافات في المنطقة يمكن حلها من خلال التفاعل والحوار لا من خلال النزاع والحرب"

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الحرس الثوري: التواجد المشؤوم لإسرائيل في المنطقة تهديد لكل الشعوب
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