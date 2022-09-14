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إيران: رئيسي سيشارك باجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك


يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مساعده للشؤون السياسية محمد جمشيدي.

وقال جمشيدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "تركيز أنشطة الرئيس إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيكون خلق تعددية من خلال التفاعلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم".

وستبدأ الاجتماعات الدورية العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.

من جانبه، أعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم، أن رئيسي سيزور أوزبكستان لمدة 3 أيام، وبعدها سوف يسافر إلى نيويورك.

 

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