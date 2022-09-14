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100 موظف في القصر البريطاني معرضين لـ "الفصل" بسبب الملك الجديد


أفادت صحيفة "الغارديان"، بأن نحو 100 موظف من مقر إقامة الملك البريطاني تشارلز الثالث قد يقالون من مناصبهم بعد توليه العرش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هؤلاء الموظفين قد تلقوا إخطارات بالفصل، لأن الملك الجديد ينتقل من مقره في كلارنس هاوس إلى قصر باكنغهام.

وأضافت أنه يوجد بين الذين قد تلقوا مثل هذا الإخطار موظفو الإدارة المالية ومكتب العلاقات العامة والأمناء الشخصيون وموظفو الأسرة، ونقلت عن المصدر أن كل الموظفين عبروا عن صدمتهم من هذه الإخطارات.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، ومن المتوقع أن يعرض على الموظفين الذين ستتم إقالتهم، وظائف بديلة في عائلات ملكية أخرى.

وتابعت الصحيفة أن 101 شخص يعملون وفق المعلومات الأخيرة في المقر الملكي في كلارنس هاوس.

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100 موظف في القصر البريطاني معرضين لـ "الفصل" بسبب الملك الجديد
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