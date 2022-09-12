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مراسيم جنازة إليزابيث.. بريطانيا تدعو بايدن بدون وفد مرافق


أفادت قناة "سي أن أن" بأن قصر باكنغهام دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية بدون وفد مرافق.

ونقلت القناة عن مصدر في البيت الأبيض أن القصر وجه دعوة "للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى فقط"، مشيرة إلى أنه كان الرؤساء الأمريكيين في الماضي قادرون على حضور الجنازات الرسمية مع الوفود، مثلما كان أثناء جنازة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا (1918-2013).

من جانبها كتبت صحيفة "Politico" أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أن كنيسة وستمنستر ستكون مكتظة للغاية لدرجة أنه لن يكون من الممكن لأكثر من ممثلين اثنين من كل بلد حضور الجنازة. وأضافت أنه تمت دعوة رؤساء الدول فقط مع زوجاتهم أو شركائهم لحضور مراسم الجنازة من كل دولة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا حثت رؤساء الدول الأجنبية على استخدام الطائرات التجارية للوصول إلى أراضيها، مؤكدة أن استخدام المروحيات محظور. وحذرت السلطات البريطانية أيضا من أنه لن يكون بإمكان رؤساء الدول استخدام سياراتهم الخاصة للوصول إلى مكان الجنازة، وبدلا من ذلك سيتم نقلهم إلى المكان معا على متن حافلة خاصة.

 

وأعلن قصر باكنغهام في 8 سبتمبر الماضي عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي كانت تحكم البلاد لأكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. وستقام جنازتها في كنيسة وستمنستر في 19 سبتمبر الجاري.

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