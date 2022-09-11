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نجاة عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق من حادث تحطم طائرة


افادت مصادر صحفية باكستانية ان رئيس الوزراء الاسبق عمران خان قد نجا من حادث تحطم طائرة كانت تقله الى احدى المدن الباكستانية 

واوضحت المصادر ان خللا فنيا وقع بعد اقلاع الطائرة مباشرة  من المطار متوجهة إلى البنجاب للمشاركة في تجمع سياسي في مدينة جوجرانوالا.

وبعد الاتصال الاتصال ببرج المراقبة للهبوط الاضطراري ، هبط الطيار بالطائرة بأمان ولا يعرف لحد الان ان كان الامر عمل تخريبي ام عطل عادي

 تجدر الإشارة إلى أن خان نجا من حادث سيارة قبل أيام قليلة فقط

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