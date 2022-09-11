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محادثات مرتقبة روسية صينية تثير الغرب


اعتبرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن المحادثات المزمعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إشارة للغرب من بكين تؤكد فيها دعمها لموسكو.

وجاء في مقال الصحيفة: "لمس المراقبون في هذا الاجتماع أهمية رمزية كبيرة، ويمكن اعتباره إشارة واضحة من بكين للغرب تؤكد دعمها ل‍موسكو".

وأضاف المقال أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أدت إلى تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، لكنها أثرت بشكل إيجابي على تعزيز التحالف الروسي الصيني "في إطار الصراع التنافسي مع واشنطن والغرب".

وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي تشانشو، إن معارضة الهيمنة الأمريكية تمثل جانبا هاما من جوانب التفاعل الاستراتيجي بين الصين وروسيا.

وسيعقد اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.

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