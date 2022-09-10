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الخارجية الايرانية : البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل


أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل، ويصب في مصلحة "الكيان الصهيوني".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "أمر محزن أن ثلاث دول أوروبية اتخذت بهذا البيان غير المدروس خطوة نحو الكيان الصهيوني التي تهدف إلى إفشال المفاوضات". وأشار إلى سلبية الأطراف الأوروبية في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن إيران تنصح الدول الأوروبية الثلاث بلعب دور أكثر فاعلية من أجل توفير حل لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية بدلا من الدخول في مرحلة تدمير العملية الدبلوماسية.

وأكد أنه من المؤسف أن الدول الأوروبية، تدعم بشكل كامل من جهة نظاما يمتلك مئات الرؤوس النووية ولا يلتزم بأي من الآليات الدولية لمنع الانتشار، ومن جهة أخرى تعارض البرنامج النووي الإيراني السلمي التي خضعت لأكبر عمليات تفتيش.

ونصح الأوروبيين بتعويض فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم العديدة تجاه إيران.

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الخارجية الايرانية : البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل
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