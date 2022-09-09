الصفحة الدولية

صحيفة بريطانية تحدد موعد إعلان تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا


قالت صحيفة "تايمز"، إنه سيتم يوم غد السبت، إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا جديدا لبريطانيا.

وجاء في المقالة، أن الملك سيعود مع زوجته الملكة الجديدة كاميلا في 9 أيلول من قلعة بالمورال الاسكتلندية، حيث توفيت إليزابيث الثانية.

وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، وستمر عدة أشهر أخرى قبل التتويج، أصبح ابن إليزابيث الثانية ملكا للدولة في اللحظة التي توفيت فيها والدته. ومن المتوقع أن تكون أول خلوة للملك بعد الظهر، حيث سيكون أول لقاء له مع رئيسة الوزراء ليز تراس.

ومن المقرر أن يلتقي تشارلز الثالث مع دوق نورفولك الثامن عشر إدوارد فيتزالان هوارد الذي سيشرف على تنظيم جنازة الملكة الراحلة والتتويج.

في حوالي الساعة 18:00 (20:00 بتوقيت موسكو) في 9 أيلول، يجب أن يبث الخطاب التلفزيوني المسجل لتشارلز الثالث على الهواء وهو الأول له بصفته الجديدة.

بالتوازي مع ذلك، في الظهيرة سيدق جرس سيفاستوبول في البرج الدائري ل‍قلعة وندسور (هذا الناقوس تم الاستيلاء عليه كغنيمة بريطانية في عام 1855 خلال حرب القرم).

ويجب أن يقرع هذا الناقوس دقة واحدة في الدقيقة بعدد السنوات التي عاشتها الملكة الراحلة. كانت آخر مرة قرع فيها هذا الجرس قبل 20 عاما، أثناء جنازة إليزابيث باوز ليون (1900-2002) والدة إليزابيث الثانية. وستدق الأجراس في دير وستمنستر وكذلك في كاتدرائية القديس بولس. وفي وقت لاحق، ستقام مراسم تأبين في هذا المعبد بمشاركة رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة.

في حديقة هايد بارك ب‍لندن في 9 سبتمبر، ستطلق مدفعية الخيالة الملكية طلقات تحية فارغة بعدد سنوات حياة إليزابيث الثانية.

ووفقا للصحيفة، سيتعين على الحكومة تحديد مدة الحداد. ولا تستبعد الصحيفة أن يستمر الحداد ما بين 12 و 13 يوما حتى تشييع جنازة الملكة على أراضي قلعة وندسور.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة بريطانية تحدد موعد إعلان تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. من سيخلفها
تنكيس علم بريطانيا فوق قصر باكنغهام
وفاة ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية
وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الأوكرانية في لحظة رئيسية أخرى
\"قلقون على صحتها\".. قصر باكنغهام: خضوع ملكة بريطانيا للإشراف الطبي
الإطاحة بـ5 قياديين في داعش كانوا يخططون لعمل إرهابي بتركيا
متحديا الغرب.. بوتن: سنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم
بشأن ترامب.. كشف وثائق "خطيرة" تخص قدرات نووية لـ"دولة أخرى"
أول تعليق روسي بعد ترأس "ليز تراس" لحكومة بريطانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك