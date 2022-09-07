الإطاحة بـ5 قياديين في داعش كانوا يخططون لعمل إرهابي بتركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 قياديين في داعش، كانوا "يخططون لشن عمل إرهابي داخل الأراضي التركية".

وذكرت الوزارة في بيان، أن "قوات الدرك بولاية غازي عنتاب (جنوب)، ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد، الملقب بـ(رامي ريمو) في 31 آب المنصرم عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي"،

لافتة إلى أن "ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في داعش، وقد أفرج تنظيم بي كي كي/ واي بي جي" (من حزب العمال الكردساتي الذي تصنفه تركيا إرهابي) عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد".