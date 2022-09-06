أول تعليق روسي بعد ترأس "ليز تراس" لحكومة بريطانيا

علق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على ترأس وزيرة الخارجية السابقة ليز تراس لرئاسة الوزراء البريطانية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، "بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن السيدة تراس عندما كانت وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد إنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل".

وكانت بريطانيا في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون من أشد الداعمين ل‍أوكرانيا، بعدما أطلقت موسكو هجومها على الجمهورية السوفياتية السابقة.

ويتوقع أن تواصل تراس سياسة المواجهة مع روسيا والدعم المباشر ل‍أوكرانيا، إذ قدمت بريطانيا حتى الآن مساعدات قيمتها أكثر من مليارين و700 مليون دولار، إضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين.

بداية صعبة

وكشف استطلاع جديد للرأي أعده معهد "يوغوف" أن 14% فقط من البريطانيين يتوقعون أن يكون أداء تراس أفضل من جونسون، بينما لا يثق معظم المواطنين بقدرتها على حل أزمة تكاليف المعيشة.

وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما، ليسجل 10.1% في ظل توقعات بأن القادم أسوأ، بينما يخيم شبح الركود مع دخول فصل الشتاء

ويعاني السكان من زيادة نسبتها 80% في فواتير الغاز والكهرباء، كما تحذّر الأعمال التجارية من أنها قد تنهار في حال ارتفاع التكاليف بشكل أكبر.

وتعهدت تراس، التي تسوّق لنفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة، بخفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من تفاقم التضخم.