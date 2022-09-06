إيران تعلن استمرار محادثات "الاتفاق النووي" وتدعو الطرف الآخر أن يكف عن توسعة مطالبه

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، ان المحادثات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وعلى الطرف الآخر أن يكف عن توسعة مطالبه.

وقال بهادري جهرمي: تمت متابعة أربع قضايا هي الضمانات، والتحقق، ورفع العقوبات، وإغلاق ملف المزاعم السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات معلنا أن إيران لم ولن تغادر المفاوضات.

وأضاف: "لم نترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي سابقا ولا نية لنا لفعل ذلك"، مشددا على ضرورة "إغلاق الملفات العالقة بين ايران ووكالة الطاقة الذرية قبل أي اتفاق".

وبين جهرمي، أن "مسار إعادة تفعيل الاتفاق النووي بناء لحد الآن"، مؤكدا أن "الطرف الآخر عليه ألا يطمع في الحصول على امتيازات أكثر".

وتابع: "نسعى للحصول على ضمانات موثوقة وعملية ورفع العقوبات يجب أن يكون مستداما".