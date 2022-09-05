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إيران: الاتفاق النووي لا يتضمن أيا من خطوطنا الحمراء


أكد النائب في البرلمان الإيراني، علي خضريان، اليوم الاحد، ان الاتفاق النووي المحتمل، لا يتضمن أيا من الخطوط الحمراء الرئيسية التي طرحتها إيران.

وقال خضريان في تغريدة على "تويتر"، إنه "لم يؤخذ في النص المقترح بعين الاعتبار "الخط الأحمر" الإيراني المتعلق برفع العقوبات النووية والتحقق منها، قبل بدء خطوات إيران لتخفيض أنشطتها النووية، و"أحيل التحقق من إلغاء العقوبات إلى أميركا نفسها".

واضاف: "إن إصرار إيران على حصولها على ضمان من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وعدم تطبيق آلية الزناد، لم يُدرج بعد في نص الاتفاقية".

وكتب النائب عن الشروط المتعلقة بالسماح لإيران ببيع النفط في الاتفاقية المحتملة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الملغي، فقال: "يُسمح لإيران ببيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، ويجب على الولايات المتحدة الموافقة على المشتري، كما لا يمكن لإيران استبدال العملة التي تستلمها من بيع النفط بأي عملة هي تختارها، عدا الدولار واليورو".

 

كما كتب النائب أنه في "حالة التوصل إلى اتفاق، سيبقى أكثر من 1600 شخص حقيقي واعتباري إيراني على قائمة العقوبات الأميركية، ولن يتم إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

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