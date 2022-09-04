الصفحة الدولية

قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج


أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة تلقت منا 9 صفعات قوية في الخليج، فيما بين أن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت.

وفي حديث له، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري: "إن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية قد تدهورت في الخليج، ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، المرور من مياهنا الإقليمية"، مضيفا: "خلال العهد البائد، لم تكن القوة البحرية للجيش الإيراني مجهزة بصواريخ بعيدة المدى، ولا كان بمقدورها أن تذهب إلى أعماق البحار، ولكنها اليوم تفخر بأنها تتواجد في جميع المياه العالمية، وهذا تحقق بفضل الشهداء".

وأردف اللواء الإيراني: "إن القوة البحرية للحرس الثوري لوحدها تصنع عدة صواريخ، وبحرية الحرس الثوري تصدت بحزم في مواجهة العدو في الخليج وبحر عمان والمياه الحرة".

وعلق الأدميرال علي رضا تنكسيري على "قرصنة ناقلة النفط الإيرانية بتدخل القوات الأمريكية" قائلا: "إن بحرية الحرس الثوري عملت على الإفراج عن الناقلة الإيرانية في وقت قصير جدا"، مؤكدا أنه "بهمة بحرية الجيش والحرس الثوري، هناك إشراف ذكي أمني ورصد مستمر، وأنه تم إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان".

وأضاف تنكسيري: "إن بحرية الحرس الثوري والجيش ومن خلال التعاون والتعاضد فيما بينها، تقوم بتنفيذ مهامها المكفة بها بكل صلابة.. الدول الخارجية ليست لديها أية مسؤولية في الخليج، وإيران والدول المسلمة في المنطقة هي المسؤولة عن إرساء الاستقرار والأمن البحري في الخليج، وإيران تدافع عن المظلوم وجبهة المقاومة".

وأوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قائلا: "خلال السنة ونصف السنة الماضية، نفذنا 6 عمليات، وقدمنا للثورة 9 شهداء، ونحن بنية هؤلاء الشهداء التسعة، وجهنا 9 صفعات قوية للأمريكان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج
رداً على تصريحاته الاخيرة.. ترامب يصف بايدن بـ "عدو الدولة"
ميدفيديف مخاطباً امريكا: محاربة روسيا بمثابة "لعبة شطرنج مع الموت"
روسيا تطالب بنقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة محايدة
روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية للسيطرة على زابوريجيا النووية
روسيا تحذر أمريكا من حركات استفزازية في اوكرانيا: ستكون العواقب وخيمة
موسكو: واشنطن على وشك ان تصبح طرفا في النزاع مع روسيا
نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام أسلحة نووية
واشنطن توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة مليار دولار
روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي في هذه الحالة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك