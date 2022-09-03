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روسيا تحذر أمريكا من حركات استفزازية في اوكرانيا: ستكون العواقب وخيمة


أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، السبت، أن درجة مشاركة الولايات المتحدة في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد، بما في ذلك من خلال توفير الدعم العسكري، وهذا اتجاه خطير.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية "لسوء الحظ، نحن مضطرون لأن نشير بقلق إلى أن درجة مشاركة الجانب الأمريكي في الوضع حول أوكرانيا، ودرجة انغماس واشنطن، بما في ذلك الدعم المادي، ودعم الأسلحة لنظام كييف، آخذة في الازدياد وهذا الاتجاه خطير".

وأضاف: "لقد حذرنا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من العواقب التي قد تحدث عندما تقوم الولايات المتحدة، بمثل هذا الضخ للأسلحة والانخراط في أشكال أخرى من الدعم المباشر ل‍كييف، حيث أنها من خلال ذلك تضع نفسها في موقف قريب مما يمكن تسميته طرفا في النزاع. وهو الخط الرفيع الذي يفصل الولايات المتحدة عن أن تصبح طرفا من النزاع".

وتابع: "روسيا في وضع يمكنها حماية مصالحها بشكل كامل وضمانها بالطريقة الأكثر موثوقية، تماما كما سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل كامل"، مشددا على أن "عواقب ما يحدث ستكون وخيمة".

 

وأردف: "نحذر الولايات المتحدة من الخطوات الاستفزازية، بما في ذلك توفير المزيد من المنظومات التي مداها أبعد وأكثر تدميرا، فهذا طريق اللاعودة. وستكون عواقب ما يحدث خطيرة، وستقع المسؤولية عن ذلك بالكامل على الدوائر الحاكمة في واشنطن".

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