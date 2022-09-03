واشنطن توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و 100 صاروخ جو-جو.

تم الإعلان عن هذه الحزمة في أعقاب التدريبات العسكرية الضخمة التي قامت بها الصين حول تايوان بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بزيارة للجزيرة الشهر الماضي لتصبح أكبر مسؤول أميركي يزور تايبه منذ سنوات.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون إن الصفقة تشمل صواريخ سايدوندر وصواريخ هاربون ودعما لبرنامج رادار المراقبة التايواني.

وتعكس هذه الصفقة دعم إدارة الرئيس جو بايدن المستمر ل‍تايوان مع مواجهتها ضغوطًا من الصين التي لم تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.