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قتلى وجرحى بانفجار في مسجد شمالي أفغانستان


أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، بأن انفجارا هائلا هز أحد أكبر المساجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل إمامه وإصابة العديد من الضحايا الآخرين.

وذكرت "تولو نيوز" إن "الانفجار وقع في مسجد كازارجاه قبيل صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل الإمام مجيب الرحمن الأنصاري".

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة في محيط المسجد.

وكان الأنصاري رجل الدين المؤثر والمؤيد لطالبان، معروفا بخطبه النارية.

وفي تموز، خلال تجمع ديني في كابول، دعا إلى قطع رؤوس أولئك الذين يرتكبون "أصغر عمل ضد حكومتنا الإسلامية".

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