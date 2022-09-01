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الحكم على زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق بالسجن 10 سنوات


حكمت محكمة ماليزية، على روسماه منصور، زوجة رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تلقي رشاوى خلال ولاية زوجها، وذلك بعد أيام فقط من سجن زوجها بتهمة الفساد.

ودانت المحكمة روسماه في ثلاث تهم بطلب رشاوى وتلقي 6.5 مليون رينغيت (حوالي 1.5 مليون دولار) بين عامي 2016 و2017، لمساعدة شركة في تأمين فوزها بمشروع توفير ألواح الطاقة الشمسية للمدارس في جزيرة بورنيو.

ومن المتوقع أن تظل خارج السجن بكفالة لحين استئنافها على الحكم أمام محاكم أعلى درجة.

وقال قاضي المحكمة العليا، محمد زيني مزلان، إن ممثلي الادعاء أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن روسماه طلبت رشاوى وحصلت على أموال كمكافأة لنفسها، مضيفا أن دفاعها كان مجرد إنكار للاتهامات.

وبدأ زوجها، رئيس الوزراء الأسبق، الأسبوع الماضي تنفيذ حكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة بعدما رفضت المحكمة استئنافه النهائي في واحدة من خمس قضايا فساد ضده تتعلق بسرقة مليارات الدولارات من صندوق "1 إم بي دي" السيادي.

 

كل تهمة من الاتهامات الخمس الموجهة لروسماه (70 عاما)، يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما وغرامة تقدر قيمتها بخمسة أضعاف قيمة الرشوة.

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الحكم على زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق بالسجن 10 سنوات
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