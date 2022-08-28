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الكويت تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية


ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، أن مرسوما أميريا صدر بإجراء الانتخابات البرلمانية في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة "البرلمان" السابق في الثاني من آب/ أغسطس الجاري.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في الـ 17 من آب/ أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون ضرورة إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وكان صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مشروع مرسوم بقانون اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

وقالت "رويترز"، إن هذه الخطوة تأتي لإكمال المسار الذي وعد به ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوضه الأمير معظم صلاحياته، بهدف حل الأزمة التي احتدمت بين الحكومة والبرلمان، وعطلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية في البلاد.

وبحسب المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ووقعه ولي العهد "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الـ 3 من ربيع الأول 1444 الموافق الـ 29 من سبتمبر 2022".

وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت أشهرا، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء في الـ 24 من تموز/يوليو، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وفي الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الكويت تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسة، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسميا.

وقال حينذاك ولي العهد في مرسوم حل المجلس "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

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