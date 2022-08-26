الصفحة الدولية

بريطانيا تواجه "كارثة وطنية"


وصف عمدة لندن صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد "كارثة وطنية".

ووفقا لما نشره خان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المملكة المتحدة ستواجه "كارثة وطنية" بسبب الزيادة المستمرة في سقف أسعار الطاقة إذا فشلت الحكومة في التصرف بسرعة.

وكتب قائلاً: "إعلان الحد الأقصى للسعر اليوم يؤكد ما كان يخشاه الكثير منا منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، فشلت الحكومة باستمرار في التدخل ويجب على الوزراء التحرك الآن لمنع أزمة تكلفة المعيشة هذه من أن تصبح كارثة وطنية".

وقبل ذلك اليوم، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني، عن زيادة بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة، لتصل إلى 3549 جنيها إسترلينيا (4194 دولارا) سنويا اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بريطانيا تواجه "كارثة وطنية"
بضربة عالية الدقة.. روسيا تدمر موقعاً لقيادة القوات الاوكرانية
أميركا تعجز عن توفير الوقود النووي لتشغيل مفاعلاتها
روسيا: الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو
في أوروبا.. قفزة جديدة بأسعار الغاز
“طالبان” تعلن أنها لم تعثر على جثة الظواهري
رئيس الوزراء الماليزي السابق أمام المحكمة مجددا
لأول مرّة في العالم.. إيطالي يُصاب بـالإيدز وكورونا وجدري القرود في وقت واحد
الأمم المتحدة تطالب بايقاف العمليات العسكرية قرب "زاباروجيا" النووية
باكستان.. الافراج عن "عمران خان" بكفالة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ...
الموضوع :
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين
مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
زيد : شكرا مقدما واحب ان اضيف . الانسان العراقي به ميزة وهي اذا جاءه فكر او اي تيار ...
الموضوع :
لماذا اختار الأمام الحسين الشهادة في العراق؟!
فيسبوك