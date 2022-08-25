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بضربة عالية الدقة.. روسيا تدمر موقعاً لقيادة القوات الاوكرانية


أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة "ميرغورود" العسكرية بمقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية (كاخوفكا) في منطقة نيكولاييف بضربة عالية الدقة وتم القضاء على 64 جنديا، وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية".

وأضاف البيان: "نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد شابلنو في منطقة دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية"، وفقما نقلت "سبوتنيك" للأنباء.

وأمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، بـ"ضربة روسية" استهدفت محطة للسكك الحديد في وسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بداية كلمته "لقد تلقيت للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالي 50 آخرين".

وأوضح أن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

 

وتابع الرئيس الأوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

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