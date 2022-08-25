في أوروبا.. قفزة جديدة بأسعار الغاز

تجاوزت أسعار الغاز في تعاملات بورصة لندن اليوم الأربعاء 3300 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ مارس، وبلغت الزيادة الإجمالية في سعر الغاز منذ بداية اليوم 11%.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر، في منفذ "TTF" في هولندا، إلى 3333 دولار لكل ألف متر مكعب، أو 323 يورو، لكل ميغاواط/ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/دولار).

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية زيادة تكلفة العقود الآجلة الآسيوية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بسبب المنافسة المتزايدة في السوق بين الدول المتقدمة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، التي تكدس المخزونات قبل الشتاء.