الصفحة الدولية

“طالبان” تعلن أنها لم تعثر على جثة الظواهري


 قال المتحدث باسم حركة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.

وقال مجاهد في تصريح: “التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات”، معتبرا أن “إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكن الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بذلك”.

وأفاد بأنه “تم قمع عصابة داعش بشكل غير مسبوق في أفغانستان، وينبغي لدول المنطقة بمن فيها روسيا ألا تقلق من خطر داعش من أراضي أفغانستان”.

وكان بايدن أعلن يوم الاثنين 2 أغسطس، مقتل الظواهري بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة طالبان الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
“طالبان” تعلن أنها لم تعثر على جثة الظواهري
رئيس الوزراء الماليزي السابق أمام المحكمة مجددا
لأول مرّة في العالم.. إيطالي يُصاب بـالإيدز وكورونا وجدري القرود في وقت واحد
الأمم المتحدة تطالب بايقاف العمليات العسكرية قرب "زاباروجيا" النووية
باكستان.. الافراج عن "عمران خان" بكفالة
واشنطن ترد على الاقتراح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الإيراني
الصين تلقي باللوم على امريكا في أزمة تايوان
محددة درجات حرارة أجهزة التدفئة.. ألمانيا تخشى نقص الغاز
مسؤول إيراني يحدد شرط عودة المباحثات مع السعودية في العراق
طهران تعلن تلقيها رد واشنطن حول المفاوضات النووية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ...
الموضوع :
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين
مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
زيد : شكرا مقدما واحب ان اضيف . الانسان العراقي به ميزة وهي اذا جاءه فكر او اي تيار ...
الموضوع :
لماذا اختار الأمام الحسين الشهادة في العراق؟!
فيسبوك