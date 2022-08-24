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مسؤول إيراني يحدد شرط عودة المباحثات مع السعودية في العراق


قال سفير إيران لدى الكويت في تصريحات منشورة أكدتها سفارته اليوم الأربعاء إن عقد جولة سادسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد سيتم عندما تكون الظروف مواتية في العراق.

واستضافت بغداد خمس جولات من المحادثات حتى الآن كان آخرها في أبريل/ نيسان الماضي.

وذكر السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة "الراي" إنه "كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الشهر الماضي لكنها تأجلت بسبب "التطورات الأخيرة في العراق" الذي يواجه أزمة سياسية حالت دون تشكيل الحكومة". 

وقال إيراني إن "هناك اتفاقا على استئناف المباحثات بجولة سادسة.. لكن علينا انتظار دعوة عراقية بعد الأحداث الجارية في العراق".

وأضاف أن "المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع مباشر بين وزيري خارجية السعودية وإيران". 

وبدأت السعودية، التي قطعت العلاقات مع إيران في 2016، المحادثات المباشرة العام الماضي في الوقت الذي تعمل فيه القوى العالمية على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

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