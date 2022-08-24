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أمريكا تعلن انتشار "جدري القرود" في جميع ولاياتها


أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ولاية وايومنغ، أن جدري القردة اكتشف في الولاية أيضا. وبهذا يكون المرض قد انتشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وجاء في بيان المكتب "اكتشفت في ولاية وايومنغ، أول إصابة بجدري القردة لدى أحد سكان مقاطعة لارامي".

ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10 .

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس المسبب للمرض من الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات إلى الإنسان. وأن انتقاله من شخص إلى آخر محدود. وأن نسبة الوفيات بين المصابين بجدري القردة هي 1-10 بالمئة.

ولا يوجد لقاح محدد مضاد لجدري القردة، ولكن التطعيم ضد الجدري يوفر حماية ضد هذا المرض بنسبة 85٪.

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