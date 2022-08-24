الحكم على زوج نانسي بيلوسي بالسجن لـ5 أيام و3 سنوات تحت المراقبة

أقر باول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالذنب في جنحة القيادة تحت تأثير الكحول، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 أيام وثلاث سنوات من المراقبة.

وقال جوزيف سولغا، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا، إن بول بيلوسي (82 عاما) قضى بالفعل يومين في السجن وتم احتساب يومين إضافيين لحسن السلوك، مبينا أنه سيعمل لثماني ساعات في برنامج عمل المحكمة بدلا من اليوم المتبقي.

وكجزء من المراقبة، سيطلب من بول بيلوسي أيضا حضور فصل دراسي لمدة ثلاثة أشهر حول الشرب تحت تأثير الكحول، وتثبيت جهاز لتقديم عينة من نفسه قبل بدء تشغيل محرك السيارة، كما سيتعين عليه أيضا دفع ما يقرب من 7000 دولار كغرامة.

يذكر أنه تم القبض على بول بيلوسي بعد حادث تصادم في 28 مايو في مقاطعة نابا، بعد أن أظهر اختبار الكحول DUI، أنه نسبة كحول في دمه تبلغ نسبتها 0.082٪، أعلى بقليل من الحد القانوني.