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مقتل العقل المدبر لهجمات "داعش" في افريقيا


لقي أحد أهم قادة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، أمينو دني، المسؤول عن هجمات استهدفت عدة دول بدول الساحل والصحراء، مصرعه خلال اجتماع لعناصر التنظيم في قصف جوي نفذه الجيش النيجيري في ولاية بوسط البلاد.

ووفق بيان للجيش النيجيري، فإن طائرتين تابعتين لسلاح الجو قصفتا اجتماعا استضافه أمينو دني لعناصر داعش في بلدة كوريب، السبت الماضي"، مشيرا إلى أن "المقتول هو العقل المدبر لهجمات التنظيم الإرهابي في الكاميرون والنيجر وتشاد".

وجاء مقتل أمينو دني بعد ساعات قليلة من مقتل العديد من الإرهابيين العاملين حول محور دامبا- غالبي في منطقة الحكومة المحلية بولاية كادونا في عملية جوية وبرية مشتركة منسقة.

يشار إلى أن تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" ظهر عام 2015 عقب مبايعته لتنظيم داعش الارهابي بعد أشهر من ظهوره في سوريا والعراق، وهي متفرعة عن تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي الذي يحارب الدولة النيجيرية منذ سنوات.

ونفذ "داعش" الارهابي هجمات في نيجيريا وتشاد، تستهدف قوات الجيوش والسكان، وصنفتها وزارة الخارجية الأميركية "كيان إرهابي عالمي" عام 2018، وفقا لموقع "مكافآت من أجل السلام" التابع للحكومة الأميركية.

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