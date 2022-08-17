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افغانستان.. مقتل قيادي منشق عن حركة طالبان


أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي منشق عن حركة طالبان ينتمي لأقلية الهزارة الشيعية بينما كان يحاول الهروب إلى إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن "قوات حدودية كشفت وجود مهدي مجاهد في ولاية هرات (شمال غرب) القريبة من إيران "إلى حيث كان يحاول الهروب" و"عاقبته على أفعاله".

وقال مسؤول الإعلام في الولاية نعيم الحق حقاني "لفرانس برس" إنه كان بمفرده و"أراد دخول إيران في شكل غير قانوني"، لافتا إلى أنه "قتل إثر اشتباك".

لكن صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مهدي مجاهد حيا وموقوفا من قبل عنصرين من طالبان، ما يوحي أنه قتل بعد ذلك. لكن الحق حقاني نفى هذه المعلومات.

وقال "الإشاعات التي تقول إن هذا الشخص تم القبض عليه حيا، هي أكاذيب".

واضطهدت أقلية الهزارة في أفغانستان طوال عقود خصوصا من قبل طالبان خلال المرحلة الاولى من حكمهم (1996-2001).

ولا يزال أفرادها هدفا لهجمات تنظيم داعش الارهابي.

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