أوكرانيا: دوي انفجارات قرب محطة "زابوروجيا" النووية

أكد عمدة مدينة إنيرهودار في زابوروجيا الأوكرانية دميترو أورلوف، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن أورلوف "مطالبته سكان المنطقة بالاحتماء وتوخي الحذر والابتعاد عن الشوارع".

بالتزامن، أعلنت روسيا أنها ستبذل "كل ما هو ضروري" للسماح لمتخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا".

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن سلامة المحطة التي تعرضت للقصف.

واستولت روسيا على المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، في آذار بعد وقت قصير من بدء دخولها أوكرانيا. وتعرضت المحطة للقصف في الأيام الماضية.

فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالقصف الذي تقول كل منهما إنه يُعَرض المحطة للخطر.