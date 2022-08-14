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الحرس الثوري يحتجز سفينة وقود في الخليج


أعلن رئيس محكمة "هرمزكان" في جنوب إيران، مجتبى قهرماني، الأحد، عن احتجاز سفينة تحمل "وقودا مهربا" بمياه الخليج.

وأشار مجتبى قهرماني إلى أن "كوادر اللواء البحري "ذوالفقار 412" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان".

وأوضح قهرماني أنه "بعد تفتيش السفينة، تم كشف وضبط أكثر من 22 ألف لتر من الوقود المهرب".

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الحرس الثوري يحتجز سفينة وقود في الخليج
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