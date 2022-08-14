سويسرا: روسيا أغلقت صنبور الغاز.. الوضع خطير

أكدت المستشارة الاتحادية السويسرية المكلفة بالطاقة سيمونيتا سوماروغا، اليوم الأحد، أن وضع الطاقة في البلاد خطير.

وقالت سوماروغا في مقابلة مع صحيفة "بليك": "لماذا نواجه مشكلة اليوم؟ لأن روسيا أغلقت صنبور الغاز، وسويسرا تعتمد اعتمادا كليا على الدول الأجنبية في هذا النوع من الطاقة".

وأضافت: "الوضع خطير. المجلس الاتحادي يدرك ذلك وليس فقط منذ الحرب في أوكرانيا".

واعتبرت سوماروغا أنه "سيكون من المفيد بالتأكيد" أن تضع سويسرا مثل هذه الأهداف"، مشيرة إلى "حملة سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة لحث السكان على خفض استهلاك الطاقة".

وأوضحت أن "المفاوضات جارية. لكن مثل هذا الاتفاق لن يتم التوصل إليه ما لم نكن بالفعل في حالة من العوز. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس الفدرالي هو تجنب مثل هذا الوضع قدر الإمكان؛ ولهذا السبب يجب التزود بغاز إضافي".