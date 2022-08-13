الصفحة الدولية

الدفاع الروسية: القوات المشتركة حررت بلدة بيسكي في دونيتسك بالكامل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنه نتيجة العمليات الهجومية لقوات الجيش الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، تم تحرير بلدة بيسكي في الجمهورية بشكل كامل.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف. وتعتبر بيسكي من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس.

وذكر كوناشينكوف أيضا أن ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 270 من العناصر القومية المتطرفة إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية في منطقة كراماتورسك بدونيتسك راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز HIMARS ومستودع ذخيرة لها.

وتم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز Mi-24 على الأرض في مقاطعة نيكولايف.

واستهدف الجيش الروسي أربعة مراكز قيادة وقوات وأسلحة ومعدات أوكرانية في 143 منطقة خلال يوم.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلتين من راجمات الصواريخ "غراد"، وثلاث فصائل من مدافع "أكاتسيا"، وخمس فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم، كما أسقطت أربع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS في الهواء.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرنية، و148 مروحية، و736 1 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4297 دبابة ومدرعة أخرى، و798 راجمة صواريخ، و3295 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4858 مركبة عسكرية خاصة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية: القوات المشتركة حررت بلدة بيسكي في دونيتسك بالكامل
العدل الأمريكية تكشف تفاصيل تخص تفتيش منزل ترامب
زيلينسكي يتعرض لإدانات واسعة في أوكرانيا على إسقاطه الجنسية عن معارضيه
السويد تعتزم تسليم أول مطلوب لأنقرة في إطار شروط انضمامها لـ"الناتو"
المرتد سلمان رشدي يتعرض لهجوم في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك
بكين: صراع أمريكا ضد الصين "لن ينتهي على خير"
أميريكا تنشر فرقة من القوات المحمولة جوا في أوربا
قصف أوكراني يُلحق أضرارا جسيمة بمبنى قريب من محطة زاباروجيه النووية
كاتب أسترالي يصف زيلينسكي بالإرهابي
غابات فرنسا تحترق.. والدفاع المدني يواجه عدوا خطيرا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك