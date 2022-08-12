المرتد سلمان رشدي يتعرض لهجوم في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك

تعرض المرتد سلمان رشدي "الذي اصدر الإمام الخميني (قدس سره) فتوى تبيح إهدار دمه بسبب كتابه "الآيات الشيطانية" في عام 1989"، تعرض لهجوم اليوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت شرطة نيويورك تعرض المرتد سلمان رشدي، لطعنة في العنق؛حيث نقل عبر طائرة مروحية لتلقي العلاج.

وتعرض المرتد سلمان رشدي، للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة "تشوتوكوا"، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها أرضاً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المرتد سلمان رشدي، ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.

ويعد المرتد سلمان رشدي، الكاتب لـ"الآيات الشيطانية"حيث أثار جدلاً واحتجاجات واسعة آنذاك، وصلت إلى صدور فتوى من الإمام الخميني (قدس سره) بإهدار دمه على خلفية كتاب "الآيات الشيطانية" وكانت إيران قد قدمت جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل المرتد سلمان رشدي.

وولد الرجل البالغ من العمر 75 عاماً في الهند، ويعيش رشدى في الولايات المتحدة منذ العام 2000 بحماية مشددة من القوات الامريكية.