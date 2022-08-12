أميريكا تنشر فرقة من القوات المحمولة جوا في أوربا

أعلنت الولايات المتحدة عن نقل، الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي إلى أوروبا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي للناتو.

وشاركت هذه الفرقة في الأعمال القتالية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وتابعت، سيتم نشر حوالي 2400 عسكري أمريكي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا "لحماية الجناح الجو للناتو".

في نهاية يونيو، اتفق قادة دول الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في شرق أوروبا بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

ويذكر بأن الناتو يخطط لزيادة عدد القوات عالية التأهب إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء مستودعات للتمركز المسبق للأسلحة والمعدات ومستودعات الذخيرة في المنطقة.