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وكالة الهجرة اليهودية قد تقلص وجودها في روسيا وتتحول إلى نظام العمل عن بعد


أوضحت وكالة الهجرة اليهودية بأنها تفكر بإمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" عن مصدر من الوكالة قوله إن "الوكالة اليهودية ستجري جميع أعمالها المتعلقة بالهجرة إلى الوطن عبر الإنترنت أو عبر الهاتف من إسرائيل".

وذكر المصدر إن الوكالة في الوقت نفسه لا تنوي "تقليص أنشطتها بشكل كامل وترك روسيا" وتريد "التكيف مع متطلبات التشريع الروسي".

وطبقًا للصحيفة فإن الوكالة تعرب عن أسفها لأنه في حالة الانسحاب المادي المحتمل من روسيا، ستفقد الوكالة فرصة تسهيل الهجرة إلى إسرائيل في روسيا بشكل مباشر، وهو ما كانت تقوم به هذه المنظمة بنجاح منذ سنوات عديدة.

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