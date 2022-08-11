هل سيشعل تسليح واشنطن لدول البلطيق حربا مع روسيا؟

أكثر من خمسون دولة ضد روسيا، طبقًا لما صرح به مسؤولون أمريكيون، في تحالف يهدف حسب ما أُعلن فيه عن تقديم مساعدات عسكرية وأمنية حيوية لأوكرانيا وصلت من واشنطن وحدها لما يقرب عشرة مليارات دولار.

يضاف إليه حلف الناتو الذي ضم دولتين جديدتين السويد وفنلندا، ويعمل على توتير دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) من خلال تدريبات عسكرية أمريكية جديدة أعلنها وزير الدفاع لويد أوستين خلال زيارته إلى لاتفيا على الحدود الروسية مكررا إسطوانة أن الاعتداء على أي عضو في الناتو هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء..

فما الذي تملكه الدول الغربية أكثر وهل سؤال الحرب المباشرة أضحت مسألة وقت لا أكثر؟

وهل أصبح الدور على دول البلقان بعد خروج أوكرانيا من معادلة تهديد حدود روسيا بالسيطرة على أغلب الشرق الاوكراني؟

وكيف ستواجه روسيا ذلك؟