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الخارجية الروسية: لا يحق للولايات المتحدة أن تتحكم في مصير الدول والشعوب


أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يحق للولايات المتحدة في السيطرة على مصير الدول والشعوب الأخرى.

وتعليقا على تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأن واشنطن "لن تسمح للصين بعزل تايوان"، قال زاخاروفا على قناتها عبر "تليغرام": "على ما يبدو، إن بيلوسي لم تسمع كيف دعا وزير الخارجية الأمريكي الدول مؤخرا إلى احترام سيادة واستقلال جميع الدول. أم أنها تعتقد أن هذا المنطق لا ينطبق على أمريكا؟".

وأضافت : "الولايات المتحدة ليس لديها أسباب قانونية ولا أخلاقية للسيطرة على مصير الدول والشعوب ".

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