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الكشف عن شرط ايران للاتفاق النهائي في المفاوضات النووية


تحدث محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للشؤون السياسية، نقلا عن تصريح للأخير، حول شرط موافقة طهران على الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية بفيينا.

وكتب محمد جمشيدي في تويتر: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمانات، يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".

هذا ووصل علي باقري، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، كبير المفاوضين الإيرانيين، إلى العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء الماضي برفقة الوفد المفاوض لمواصلة مفاوضات استئناف الاتفاق النووي.

كما وصل خبراء من إيران إلى فندق كوبورغ في فيينا أمس الجمعة، برفقة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، استكمالا لهذه المفاوضات.

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