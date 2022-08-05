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الخارجية الروسية تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا


أفادت وزارة الخارجية الروسية باستدعائها السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين،لإبلاغه بإعلان 14 موظفا دبلوماسيا بلغاريا شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي: "تم في 5 أغسطس الجاري دعوة السفير البلغاري، أتاناس كريستين، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمه مذكرة تعلن 14 موظفا في البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية ل‍بلغاريا في روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار الجانب البلغاري إعلان 70 موظفا من السفارة الروسية في بلغاريا شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على عدد الموظفين الروس في السفارة الروسية ب‍بلغاريا، والإغلاق المؤقت للقنصلية الروسية في مدينة روسا البلغارية.

وتابع: "نريد الإشارة إلى أن مسؤولية هذه الخطوات غير البناءة تتحملها الحكومة البلغارية برئاسة السيد (كيريل) بيتكوف".

وشدد البيان على أن "الخطوات غير الودية تجاه روسيا ليست لها أي صلة بالمصالح الوطنية البلغارية والشعب البلغاري".

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