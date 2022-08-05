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دبلوماسي ايراني: الملف النووي دخل في الساعات الحاسمة


أكد دبلوماسي إيراني، اليوم الجمعة، أن مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الايراني دخلت في الساعات الحاسمة.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية عن الدبلوماسي، الذي لم تسمه قوله: "إنه يجب "طمأنة الجانب الإيراني في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا ان "مباحثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 دخلت في الساعات الحاسمة".

وأضاف أن "التركيز على قضايا هامشية في المفاوضات بدلا من الملفات الأساسية يظهر "افتقار الطرف الآخر للجدية".

وكان رئيس وفد التفاوض الإيراني، علي باقري كني، اجتمع مع المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا في قصر كوبورج في فيينا، الخميس، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في نيسان2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فقد علّقت المباحثات في آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.

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