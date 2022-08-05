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بيلوسي: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان


أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة بكين.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة: "لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع... ولن نسمح لهم بعزل تايوان".

وأضافت: "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان". وأوضحت "إنه يتعلق ب‍قانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأمريكية الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".

وأشادت بيلوسي بـ"الديموقراطية العظيمة" في تايوان وبما تتمتع به من "اقتصاد مزدهر".

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